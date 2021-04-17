شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصل اجتماع وزير الرياضة مع هشام حطب باللجنة الاوليمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية اليوم بمقر اللجنة الاولمبية، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات الرياضية ذات الأولوية والأهتمام المشترك؛ وكان على رأسها الإستعدادات القائمة للمنتخبات القومية في الألعاب المختلفة التي تأهلت لخوض منافسات دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2021، وكذلك موقف الألعاب التي تخوض مصر منافاستها الختامية للتأهل للدورة الأولمبية. كما تناول اللقاء اللائحة المالية الموحدة للهيئات الرياضية ووجهة نظر اللجنة الاولمبية المصرية والاتحادات الرياضية المختلفة بشأنها في الاطار الذي يحقق الصالح العام للرياضة المصرية وفق الدستور والقانون المصري، مع التنويه على مزيد من الدراسة والمشاورة بشأنها.

ثم أنتقل اللقاء لبحث اجراءات تنظيم بطولة العالم للخماسى الحديث، حيث أستعرض المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث وسكرتير عام اللجنة الاولمبية المصرية ما تم في هذا الملف ليخرج هذا الحدث بالصورة المتميزة اللائقة بمصر، وتناول الحديث بالتقييم الإيجابيات المتعددة التي تحققت في بطولة العالم للسلاح التي أنتهت الاسبوع الماضى بالقاهرة. وفي الختام تم تبادل وجهات النظر بين معالي وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية في السبل الكفيلة بدفع وتعظيم الجهود نحو إستضافة مصر للبطولات والفاعليات الدولية وفق الضوابط والاجراءات التي يتم مراعاتها في مثل هذه الأحداث. صادر في 17/4/2021 اللجنة الأولمبية المصرية.