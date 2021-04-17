شكرا لقرائتكم خبر عن «بوجبا» يفتح النار على «مورينيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الفرنسى بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، انتقادات لاذعة لجوزيه مورينيو، المدرب السابق للشياطين الحمر والحالى لتوتنهام. ودخل بوجبا فى صدام مع مورينيو، خلال الموسم الأخير للمدرب البرتغالى فى «أولد ترافورد».

وقال بوجبا، فى تصريحات لشبكة «سكاى سبورتس»: «الفرق بين علاقتك بسولسكاير ومورينيو؟ علاقتى مع أولى مختلفة، لأنه لا يقف ضد اللاعبين».

وأضاف: «ربما لن يختار سولشاير اللاعبين فى التشكيلة، لكنه لا يضعهم جانبًا وكأنهم غير موجودين فى الفريق. هذا هو الفرق بين مورينيو وأولى».

وتابع بوجبا: «بمجرد أن كان لدى علاقة رائعة مع مورينيو، رأى الجميع ذلك، وفى اليوم التالى لا نعرف ما حدث. هذا هو الشىء الغريب فى علاقتى معه، لا أستطيع شرح ذلك لأننى حتى لا أعرف السبب».

وواصل: «ربما ينجح أسلوب لعب سولشاير، لأنه أقرب قليلاً إلى اللاعبين. كل مدرب لديه طريقته الخاصة فى التدريب والتعامل مع اللاعبين، وكلاعب عليك أن تتكيف. فى بعض الأحيان الأمور تناسبك، وفى البعض الآخر لا تناسبك».

وأكمل اللاعب الفرنسى: «سولشاير ساعد لوك شاو كثيرًا، لقد عاش اللاعب موسمًا صعبًا مع مورينيو، لكنه أثبت أنه يتمتع بالجودة التى لديه دائمًا وحصل على ثقة المدير الفنى».

وحول تعليق مورينيو على تصريحات سولشاير بشأن والد سون هيونج مين، نجم توتنهام، قال بوجبا: «لا أعرف ماذا حدث. أنا متأكد أن مورينيو قال شيئًا من شأنه أن يجعل الناس يتحدثون. إن هذا ما يفعله دائمًا».

وأردف: «لقد حصلنا على النتيجة التى أردناها فى المباراة، واستمتعنا بتلك اللحظة، لكننا نعرف مورينيو ونعرف ما يحبه. لسنا بحاجة إلى حرب الكلمات معه. إننا نركز فقط على أنفسنا».

واختتم بوجبا: «لقد فزنا بالمباراة، بينما خسر مورينيو ولا يريد التحدث عن اللقاء. إنه يريد التحدث عن والد شخص ما، هذا ما يفعله. والجميع يعرف ذلك».