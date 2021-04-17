شكرا لقرائتكم خبر عن قبل المشاركة الأفريقية.. ثلاثة محترفين لدعم سلة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي على دعم الفريق بثلاثة محترفين أجانب استعدادا لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) المقرر لها في رواندا من ١٦ إلى ٣٠ مايو المقبل.

ومن المقرر أن ينضم الفرنسي من أصل إيفواري مولكو سليمان دياباتيه وكان يلعب بالدوري الفرنسي ومركزه في الملعب 1و2 لدعم الفريق، كما ينضم ‏الأمريكي ذو الأصول النيجيرية مايكل فاكوادي وهو مواليد 89 ولعب في إسبانيا وفرنسا والموسم الحالي في الدوري البولندي وطوله 2.1 متر ويلعب في مركزي 4 و5 بالملعب، وكذلك النيجيري تشينملو إيلونو والذي يجيد اللعب في مركزي ٣ و٤ لدعم الفريق بالبطولة الإفريقية.

من جانبه أكد ياسر عبدالوهاب المدرب العام للفريق أن الثلاثي بمثابة دعم كبير للفريق خاصة وأنهم بالمراكز المطلوب دعمها من قبل المدير الفني الإسباني أجوستى بوش.

وأضاف :«سيصل الثلاثي إلى القاهرة تباعا وينضمون للتدريبات مع الفريق قبل أيام من البطولة ثم يسافرون مع البعثة إلى رواندا للمشاركة بالبطولة».

واختتم المدرب العام للفريق تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن الفريق دعم صفوفه ويضع نصب عينيه تحقيق نتائج طيبة بالبطولة.