شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأكد مشاركتة فى القمة.. تعرف على سجل مشاركات علي لطفي مع الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعد مباراة القمة بين الاهلى والزمالك المقررة غدا الاحد والمؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز، فرصة ذهبية لحارس الأهلى البديل على لطفى الذي تاكد مشاركتة كاساسى في تشكيلة الاهلى بعدما أعلن الجهاز الطبى استمرار إصابة الحارس الاساسى محمد الشناوى بكورونا، ليستقر بيتسو موسيمانى المدير الفنى على الدفع بلطفى الذي يعتبر المباراة فرصتة للاعلان عن نفسه كواحد من الحراس المميزين وبمقدورة الوزد عن مرمى الاهلى ببسالة، ويحمل لطفى سجل مشاركات جيد منذ إنضمامه للقلعة الحمراء حيث شارك على لطفي مع الأهلي في 14 مباراة منذ انضمامه للفريق في 2018، واستقبلت شباكه 12 هدفا، وخرج بشباك نظيفة في 8 مباريات.

على مدار الموسمين الأخيرين شارك لطفي في 8 مباريات: 6 بشكل أساسي ومرتين كبديل، وسكنت شباكه 4 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 5 مواجهات، مسجلا خلالها 19 تصديا، من أصل 23 تسديدة على مرماه.

ومر على لطفي بمواقف صعبة من قبل مع الأهلي لكنها ليست كثيرة بعدما لعب أكثر من مباراة اضطراريا بسبب غياب الشناوي وشريف إكرامي قبل رحيله لصفوف بيراميدز كما شارك على لطفي بديلا في لقاء فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا 2019 بعد إصابة الشناوي مطلع اللقاء، ورغم أن الأهلي خسر 0-1، واستقبلت شباكه الهدف لكنه قدم مباراة جيدة، فاختير أفضل حارس في الجولة وقتها.

كما شارك على لطفي ضد المصري بالدوري 2019 أيضا بعد إصابة إكرامي وإيقاف محمد الشناوي وفاز الأهلي 2-0، وقدم مباراة كبيرة نال بها إشادة الجميع.