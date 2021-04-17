شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقاء القمة أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الأهلي حيث جاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبوجبل

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبدالغني – محمد عبدالشافي – أحمد فتوح- عبدالله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقبلة المقرر لها غدا الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.