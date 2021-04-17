شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقاء القمة أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الأهلي حيث جاءت القائمة كالتالي :
حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبوجبل
خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبدالغني – محمد عبدالشافي – أحمد فتوح- عبدالله جمعة
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي
خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.
ويستعد الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقبلة المقرر لها غدا الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.
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