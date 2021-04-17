شكرا لقرائتكم خبر عن «لابورتا» يقدم عرض التجديد لـ«ميسى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الرئيس الجديد لنادى برشلونة، جوان لابورتا، عرضا لنجم الفريق وهدافه التاريخى، ليونيل ميسى، لتجديد عقده، الذى سينتهى فى يونيو القادم، على أمل الاستمرار فى قيادة البلوجرانا. وكشفت إذاعة (راك 1) الكتالونية أن العرض يتضمن راتبا قابلا للزيادة، اعتمادا على مدى التعافى الاقتصادى للنادى، إضافة لتعيين ميسى (33 عاما) بمجرد انتهاء حقبته كلاعب، سفيرا للبارسا.

وأوضحت أن الراتب الذى قدمه لابورتا أقل من الذى يحصل عليه «البرغوث» حاليا، لكنه سيزيد بمجرد تعافى النادى اقتصاديا، وسط أزمة وباء كورونا. ولإقناع ميسى بالبقاء، يسعى لابورتا لتعزيز صفوف الفريق وخاصة خط الهجوم، ومن بين أبرز الأسماء المطروحة اللاعب النرويجى الشاب إرلينج هالاند المحترف بصفوف بوروسيا دورتموند.

وكان ميسى قد أبدى رغبته فى الرحيل عن صفوف النادى الذى ترعرع فيه منذ الصغر، فى الصيف الماضى، استنادا إلى بند فى عقده يتيح له الخروج قبل نهايته بموسم، قبل أن تفشل محاولاته لرفض إدارة النادى وتعنتها بتخطيه المهلة التى تسمح له بالرحيل، قبل أن تزداد الأمور سوءا ويستقيل الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، وسط حملة من قبل أعضاء النادى للإطاحة به، ليعود لابورتا إلى رئاسة النادى مجددا، وهو الذى شهد فى حقبته الأولى بداية مسيرة ميسى الرائعة مع الفريق الأول.

من جانبه، علق خوان لابورتا، رئيس برشلونة، على مسألة تجديد عقد الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد البارسا.

وينتهى عقد ميسى مع برشلونة فى الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وزعمت تقارير إسبانية أن لابورتا يخطط لمنح ميسى عرضًا للتجديد نظير 30 مليون يورو سنويًا.

وقال لابورتا، فى تصريحات أبرزها برنامج «الشيرنجيتو» الإسبانى: «تجديد ميسى؟.. كل شىء يسير فى الطريق الصحيح».

فى نفس السياق، تحدث أندونى زوبيزاريتا، المدير الرياضى السابق لبرشلونة، عن مستقبل الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد البارسا.

وقال زوبيزاريتا، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «ميسى حصل على حق التفكير واتخاذ القرار، وقال الرئيس إنه سيفعل كل ما فى وسعه لاستمرار اللاعب».

وأضاف: «إذا قرر ميسى الاستمرار، فهذا رائع. وإذا قرر الرحيل يتعين علينا مواصلة اللعب أيضًا».

وتابع زوبيزاريتا: «إذا قرر ميسى المغادرة قد يقترح البعض حجب القميص رقم 10 من فريق برشلونة، لكن الحياة تستمر، وعلى شخص ما اللعب بهذا القميص مع البارسا».

وواصل: «إن الأشياء التى تحدث تؤثر على قراراتنا، لكننى أعتقد أن ميسى اتخذ القرار بالفعل بشكل أو بآخر فى رأسه».

وأكمل: «نهائى الكأس هو جزء من الأشياء التى تساعدك على تأكيد قرارك، لكننى لا أعتقد أنه أمر حاسم. إن ميسى مخضرم وقد مررنا جميعًا بأيام كنا نريد خلالها ترك كرة القدم». وأردف زوبيزاريتا: «ميسى لاعب كرة قدم وليس منتجًا تسويقيًا، وهو كبير بما يكفى ليعرف أنك فى بعض الأحيان تربح وأحيانًا تخسر، المشكلة هى أنه يجب أن يشعر بالرضا فى برشلونة». واختتم: «من يمكنه تعويض ميسى؟، هالاند لاعب رائع، ومبابى غير عادى، ونيمار أحد العظماء».