شكرا لقرائتكم خبر عن فوفانا يقترب من مانشسستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح مسئولي نادي مانشستر يونايتد محادثات مع نظرائهم في ليستر سيتي من أجل الحصول على خدمات المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا.

ونجح صاحب ال21 عام من كسب إشادة الجمهور ومحللي الكرة الإنجليزية بعد الأداء المتميز الذي يقدمه رفقة فريقه ليستر سيتي في البريميرليج وكذلك منتخب الشباب.

ومن المتوقع أن تكلف الصفقة خزينة نادي مانشستر يونايتد نحو 80 جنيه إسترليني، وهو نفس قيمة ما تكلفته صفقة المدافع ماجواير في موسم 2019.

ويرى سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، أن فوفانا سيكون الحل الأمثل للخروج من المشاكل الدفاعية وتأمين الخط الخلفي للفريق خلال السنوات المقبلة.

وكان ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، قد نجح في ضم المدافع الفرنسي فوفانا من صفوف فريق سانت إتيان بعقد يمتد حتى موسم 2025.