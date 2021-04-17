شكرا لقرائتكم خبر عن «باخ» يزور اليابان فى مايو ويلتقى «سوجا» لدعم الأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أمس السبت، إن توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، سيزور اليابان في مايو، بينما تسعى البلاد جاهدة لاحتواء تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قبل انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية.

وأضافت الوكالة نقلًا عن مصادر قريبة من الحدث، أن باخ سيشارك في مراسم متعلقة بمسيرة الشعلة الأوليمبية في مدينة هيروشيما الواقعة في غرب البلاد يوم 17 مايو، وسيلتقى مع رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا في اليوم التالى. وأشارت الوكالة أيضا إلى أن باخ يتوقع أن يؤيد التزام اليابان بتنظيم دورة أوليمبية تضمن سلامة جميع المشاركين. وقالت اللجنة المنظمة في بيان: «نحن على علم بزيارة الرئيس باخ إلى اليابان ونحن نرحب بهذه الزيارة».

وأضاف البيان: «لكن لم يتقرر شىء بعد على أرض الواقع». وقبل أقل من 100 يوم من موعد انطلاق الدورة في العاصمة طوكيو، تواجه اليابان موجة رابعة من تفشى الفيروس، وبناء على ذلك فرضت أمس الجمعة إجراءات وقائية واحترازية على 10 مناطق في البلاد.