شكرا لقرائتكم خبر عن «ليفاندوفسكى» يقترب من العودة للبايرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز الدولى البولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألمانى، تقدمًا جديدًا في عملية تعافيه من الإصابة.

وعانى ليفاندوفسكى من إصابة في الركبة حرمته من خوض مباراتى البافارى ضد باريس سان جيرمان في ربع نهائى دورى أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة «بيلد» الألمانية، فإن ليفاندوفسكى تدرب بالكرة، أمس، لأول مرة منذ تعرضه للإصابة والتى غاب على إثرها عن فريقه في مباراتى باريس سان جيرمان في بطولة دورى أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن المران استمر 30 دقيقة، وشهد خوض ليفاندوفسكى تدريبات على المراوغة والتمريرات القصيرة ثم الركض.

وأوضحت أن ليفاندوفسكى كان يضع ضمادة حول ركبته المصابة، وظهر في حالة مزاجية جيدة خلال التدريبات.

كان العملاق البافارى قد ودع منافسات بطولة دورى أبطال أوروبا من دور ربع النهائى أمام باريس سان جيرمان.