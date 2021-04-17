شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك قبل القمة.. فقرة خاصة للتدريب على التسديد والكرات العرضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون فقرة لتدريب اللاعبين على التسديدات والكرات العرضية خلال المران الختامي للفريق باستاد القاهرة استعدادا لمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي.

وحرص الجهاز الفني على إيقاف التدريبات لتوجيه اللاعبين ومنحهم بعض التعليمات لتنفيذها.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقبلة المقرر لها غدا الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.