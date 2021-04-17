شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تستعد لتنظيم كأس العالم بلا كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزير الشؤون الخارجية القطري قوله، السبت، أن بلاده مستعدة لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل، وإنها تعقد محادثات مع موردي اللقاحات لتأمين حصول جميع الحاضرين على اللقاحات وتنظيم بطولة بلا كورونا.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وهو أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء: «في الوقت الحالي هناك برامج قيد التطوير لتوفير التطعيمات لجميع الحاضرين في كأس العالم، ونأمل أن نتمكن من استضافته كحدث خال من فيروس كورونا المستجد».

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في فبرايرالماضي إن نهائيات كأس العالم ستقام بحضور جماهيري كامل في قطر العام المقبل.