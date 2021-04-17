شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات مؤثرة فى قائمة ريال مدريد لمواجخة خيتافى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة خيتافي المقرر لها، غدًا الأحد، في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وشهدت اختيارات زيدان استبعاد كل من: سيرجيو راموس، ورافائيل فاران، وناتشو فيرنانديز، وداني كارفاخال، وفيرلاند ميندي، وكاسيميرو، ولوكاس فاسكيز، وإيدين هازارد لأسباب مختلفة، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة، كالآتي: في حراسة المرمى: كورتوا- لونين- ألتوبي والدفاع: ميليتاو- مارسيلو- أودريوزولا- تشوست والوسط: كروس- مودريتش- فالفيردي- إيسكو. والهجوم: بنزيما- أسينسيو- فينيسيوس- ماريانو- رودريجو.