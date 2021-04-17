شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: سنناقش عرض الأهلي لضم «زيزو ‏» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، أن هناك مفاوضات مع الثنائي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي، من أجل تجديد تعاقدهما مع النادي.

وأكمل إبراهيم خلال تصريحات إذاعية:«لو تقدم الأهلي بعرض رسمي لضم أحمد سيد زيزو، فسنقوم بمناقشة العرض».

وواصل:«استقالة ابراهيم عبدالله عضو اللجنة تم رفضها كونه أحد الكوادر الإدارية المميزة التي لا غنى عنها في الوقت الحالي داخل منظومة الزمالك».

وأنهى تصريحاته:«ليس لدينا أي مانع في بيع أحمد سيد زيزو لصفوف الأهلي في حال تقدم النادي الأحمر بعرض مناسب، فنحن في عمل مؤسسي».