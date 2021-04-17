شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عباس يجري عملية جراحية في البرتغال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أجرى علاء عباس، لاعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، المحترف حالياً مع فريق جيل فيسنتي البرتغالي، عملية جراحية في البرتغال.

وقال عباس في منشور له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «الحمد لله على نجاح العملية التي أجريت لي والتي كانت أسهل مما كان متوقعاً بفضل دعواتكم ومساندتكم لي».

وأضاف: «شكراً لكل من سأل عني ووقف بجانبي، وشكراً أيضاً لإدارة نادي جيل فيسنتي على ما قدمته لي».

يذكر أن اللاعب علاء عباس، كان قد احترف اللعب مع فريق جيل فينستي البرتغالي في نهاية الموسم الماضي بعد أن خاض تجربة احترافية مع فريق الكويت الكويتي برفقة زميله اللاعب أمجد عطوان.