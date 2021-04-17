شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تقدم أنشطة رياضية متعددة في شهر رمضان الفضيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم «جزيرة العلم» و«شاطئ خورفكان»، الوجهتان الفريدتان التابعتان لهيئة الشارقة للاسثتمار والتطوير «شروق»، فعاليات وأنشطة وعروض رياضية خلال شهر رمضان الفضيل، بالتعاون مع «صيدلية لايف» (Life Pharmacy)، إذ ستتضمن الفعاليات والأنشطة الرياضية عروض توعوية تتعلق بالصحة العامة، إلى جانب القسائم والجوائز الصحية الأسبوعية، سيتم توفير عروض مميزة على مسارات الجري الموجودة في الوجهتين لتشجيع الزوار على ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي، وتأتي هذه المبادرة من ضمن الحملات التوعوية الصحية التي تقدمها الجهات الحكومية في إمارة الشارقة خلال رمضان.

ستجري هذه الفعالية كل سبت ابتداءً من 17 إبريل في شاطئ خورفكان، وكل اثنين في جزيرة العلم ابتداءً من 19 إبريل، وذلك من الساعة 5:00 - 6:00 مساءً في الوجهتين. وحرصاً على سلامة الزوار، تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والمتخذة في دولة الإمارات العربية المتحدة للوقاية من فيروس «كوفيد-19».

ويعكس تنظيم هذه الفعالية حرص الوجهتين على تشجيع سكان ومجتمع دولة الإمارات لاتباع نظام وأسلوب حياة صحي خلال الشهر الفضيل، والذي يشجع السلوك والتفكير الإيجابي في المجتمع ويرسخ العادات الصحية ويحفز على الحفاظ على جسد صحي وسليم، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي في الوقت ذاته، ويمثل هذا البرنامج الرياضي فرصة فريدة للآباء والأمهات لقضاء وقت ممتع مع أبنائهم من خلال ممارسة الرياضة معاً.