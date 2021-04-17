شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس أول فريق إماراتي في رياضة الدريساج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الكابتن عبدالله الحليفي، مؤسس نادي الحليفي للفروسية في رأس الخيمة، أن تأسيس أول فريق إماراتي في رياضة ترويض الخيول «الدريساج»، ودخوله مؤخراً في أربع مسابقات وطنية نظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق: اثنان في دبي وواحدة في رأس الخيمة وواحدة في أبوظبي، إنجاز غير مسبوق نتمنى أن يستمر وتزداد أعداد المواطنين والمواطنات الممارسين لهذه الرياضة في الفروسية.

وأوضح الحليفي أن الفريق الإماراتي المتكون من سبع فرسان وفارسات، منهم مواطنان، وخمس مواطنات من مختلف الأعمار منهم ناشئون ومنهم شباب، تمكنوا بعد تدريب متواصل بالنادي من التعرف إلى الدريساج ومعرفة أهم أساسياته، والدخول في المنافسات الوطنية مع الفرسان والفارسات المتمرسين بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، مشيراً إلى أن رياضة «ترويض الخيول» أو ما يسمى بالدريساج، رياضة تحتاج لممارسة وتتمكن من خلالها من التحكم بالخيل في ميدانين بأبعاد معينة، محددة عالمياً أحدهما بمساحة 20x40 متر والثاني بمساحة 60x20 متر، وتتدرج الاختبارات في المسابقات الوطنية للدريساج وتبدأ بالميدان الأصغر مساحة ومن ثم الميدان الأكبر، وتتنوع الحركات التي يؤديها الخيل بتوجيه من الفارس بين الأساسية في المشي والخبب والعدو وبين حركات أخرى متقدمة أكثر احترافية في توجيه الخيل وحركته، وتحتاج لدقة وتوازن وانسجام بين الفارس والخيل.

وأضاف الحليفي أن رياضة «الدريساج» من أرقى الرياضات في ركوب الخيل، وهي أساس الفروسية، لكل من يرغب في معرفة أساسيات الركوب الصحيح، وتخلق علاقة وثيقة بين الفارس وخيله تصل لمرحلة التناغم والانسجام بينهما.

ويتكون الفريق الإماراتي، من كل من الفارسات آمنة الحمادي وحصة سيف وشيماء وليد وكليثم علي ومهرة أحمد الشامسي، والفارسين عبدالرحمن عمر ومحمد جاسم المكي.