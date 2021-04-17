شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الإعلام الرياضي تُكرِّم ضياء الدين علي ورفعت بحيري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرمت جمعية الإعلام الرياضي، الإعلاميين المخضرمين ضياء الدين علي، رئيس القسم الرياضي بجريدة ”الخليج 365”، سابقاً، ورفعت بحيري رئيس القسم الرياضي السابق بجريدة البيان، بمناسبة انتهاء فترة عملهما التي امتدت زهاء أربعة عقود، حيث جاء التكريم برعاية وحضور عبدالله إبراهيم رئيس جمعية الإعلام الرياضي، ومحمد الجوكر أمين عام الجمعية.

وأشاد رئيس الجمعية بالجهود المبذولة من قبل الزميلين المكرمين التي انعكست من خلال التغطية المميزة للأحداث والفعاليات الرياضية المختلفة، وكذلك نوّه بإسهاماتهما في تأهيل كوادر إعلامية شابة تكمّل مسيرة العطاء في المجال الإعلامي.

وبيّـن عبدالله إبراهيم، أن الزميلين بحيري وعلي قدّما إسهامات عديدة في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، مشيراً إلى أن أقلامهم المميزة تركت بصمة في إعلام الإمارات، مضيفاً أن الجمعية استفادت من الخبرات الإدارية للزميلين عبر شغلهما عضوية المكتب التنفيذي للجمعية، وذلك لأكثر من فترة إدارية.

وأشار محمد الجوكر أمين عام جمعية الإعلام الرياضي، إلى أن التكريم يأتي في إطار نهج التقدير والتقييم للمسيرة العملية للزملاء الإعلاميين بمختلف اختصاصاتهم، حيث يعد هذا الحفل النسخة الثانية من فعاليات الوفاء للزملاء؛ إذ جاء الاحتفال التكريمي الأول في عام 2015 لعدد من الزملاء الإعلاميين على أرض نادي النصر الرياضي.

وقدمت جمعية الإعلام الرياضي دروعاً تذكارية للزميلين المكرمين اللذين عبرا عن سعادتهما البالغة بهذه الالتفاتة التي تعكس حرص المسؤولين في القطاع الإعلامي والرياضي على تقدير الجهود المبذولة، وتقييم العطاء في كافة المجالات المرتبطة بالجانب الرياضي لاسيما الإعلام الذي يشكل عاملاً مهماً وحيوياً في دعم الحركة الرياضية وإبرازها.

يذكر أن الزميلين ضياء الدين علي ورفعت بحيري تقلدا مناصب إدارية مختلفة في المؤسسات الإعلامية المحلية، منها جريدة الخليج وجريدة البيان، إلى جانب العمل مع قنوات تلفزيونية مثل قناة دبي الرياضية، وقناة الشارقة الرياضية.