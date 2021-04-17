شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يكلف شيكابالا بدور "المدير الفنى" فى مواجهة الأهلى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق على هامش مران اليوم باستاد القاهرة.

وطلب المدرب الفرنسي من قائد الفريق أهمية التركيز فى لقاء غدٍ أمام الأهلي، ومنحه بعض التعليمات الفنية الخاصة، والتشديد على أهمية دوره الفني والقيادى فى المباراة.

وأوضح كارتيرون لشيكابالا ضرورة الحديث الدائم مع لاعبي الفريق داخل الملعب ومنحهم التعليمات باستمرار، وأهمية عدم تركيزه فى أمور تحدث خارج الملعب يكون هدفها تشتيت تركيزه.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية وإطالات باستاد القاهرة قبل انطلاق التدريبات الجماعية استعدادا للقاء القمة، وتولى الفرنسي كارتيرون، وأسامة نبيه المدرب العام، وفرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية قبل انطلاق المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في التاسعة والنصف مساء غد الأحد فى المباراة المؤجلة من المرحلة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، وذلك بعد أن خاض الفارس الأبيض 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر في لقاء وحيد.

وسجل فريق الزمالك 23 هدفاً كأقوى ثاني هجوم في مسابقة الدوري بعد سموحة صاحب المركز الأول، بينما استقبل مرماه 6 أهداف كثاني أقوى خط دفاع بعد الأهلي.

فيما يحتل الأهلي في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة، وذلك بعد أن خاض الأحمر 11 مباراة، فاز في 8 مواجهات وتعادل في 3 مباريات، وسجل فريق الأهلي 23 هدفاً بالتساوي مع الزمالك، واستقبلت شباكه 5 أهداف.