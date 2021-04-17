شكرا لقرائتكم خبر عن الننى يتحدث عن فرحة الصعود لكأس العالم والجيل الذهبى للمنتخب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد الننى، لاعب منتخب مصر والمحترف في نادى أرسنال الإنجليزي، متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بمقطع فيديو يتحدث فيه عن منتخب مصر والجيل الذهبي للمنتخب بقيادة المعلم حسن شحاتة، إضافة إلى فرحته وزملائه بالصعود إلى كأس العالم.

وقال محمد الننى، إن كرة القدم في مصر، تؤثر على الحالة العامة للشعب المصرى سواء مزاجيًا أو تأثير مادى كالاقتصاد والدخل العام للبلد، قائلاً: "كل حاجة بتتأثر لما منتخب مصر بيكسب بتحس ان البلد كلها مبسوطة وكله عايز يشتغل ويتعب، ولو لا قدر الله حصل الخسارة، يؤثر ذلك بالسلب على المواطنين في عملهم يخلق حالة من الفتور، اللى بيروح شغله مش عايز يشتغل".

كما تحدث الننى، عن جيل كابتن عصام الحضرى الذى حقق بطولة أمم أفريقيا 3 مرات، مؤكدًا: "الجيل ده عمل كل حاجة في كرة القدم، من اللعب في كأس القارات وبطولة أفريقيا، وحاولوا الوصول بكل جهد لبطولة كأس العالم، ولكن لم يفقوا".



محمد الننى

وأضاف الننى: "الجيل الحالي من اللاعبين تعلم من الجيل الذهبي السابق واستفادوا منهم، واستطاعوا الوصول لكأس العالم بقيادة مستر كوبر، ووصل لأولمبياد كرة القدم بعد فترة من عدم المشاركة بها".

وتابع "قبل مباراة الكونغو الأخيرة في تصفيات كأس العالم في الجولة الثالثة، كنا نحلم بالوصول لكأس العالم، وعظمة الوصول لتلك البطولة بعد فترة الغياب الطويلة، الشعب المصرى حابب يفرح، ولما تأكدنا من إعلان الحكم نهاية المباراة، شعرنا جميعا بالفرحة على الرغم من كم الصعوبات التي واجهناها للوصول لتلك البطولة، وفرحت فرحة عمرى ما فرحتها، لأننا تعبنا عشان نوصل لحلم ناس كتير تعبت عشان توصله، لكن لم يوفقوا، وأكيد ربنا شاف إننا نستاهل لأننا تعبنا أكتر".