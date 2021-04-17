شكرا لقرائتكم خبر عن الاسكواش يعلن موعد انطلاق بطولة أمريكا المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش موعد بطولة أمريكا المفتوحة، في نسختها الجديدة بالعام الجاري، حيث تقرر إقامة البطولة خلال الفترة بين 2 إلى 9 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تشهد البطولة مشاركة أفضل 48 لاعباً ولاعبة في الاسكواش بالتصنيف العالمي، وتصنف بطولة أمريكا المفتوحة بفئة بطولات البلاتينيو م وهي أعلى فئة فى تصنيف بطولات الاسكواش والتى تضيف نقاط أكبر للاعبين بالتصنيف العالمي عن غيرها من البطولات.

ويعتبر الثنائي المصري على فرج المصنف الأول عالمياً، ونوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات، هما آخر ثنائي حصدا لقب هذه البطولة.

وكانت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" كشفت عن التصنيف الجديد للاعبين فى شهر أبريل الجاري، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة هيمنته على الصدارة للشهر السادس على التوالى، منذ صعوده إلى القمة فى نوفمبر العام الماضي عقب تتويجه ببطولة مصر الدولية وبطولة قطر كلاسيك للاسكواش.

واستمر محمد الشوربجى بالمركز الثانى وطارق مؤمن فى المركز الثالث، وفى المركز الرابع حافظ النيوزلاندى بول كول على مركزه، فيما تقدم مروان الشوربجى إلى التصنيف الخامس عقب تتويجه مؤخراً ببطولة بلاك بول، وفي الوقت ذاته تراجع كريم عبد الجواد للمركز السادس.

وتقدم فارس الدسوقى إلى المركز السابع متخلياً عن المركز الثامن، وتواجد محمد أبو الغار إلى المركز الـ11 وحافظ مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي على المركز الـ 12.