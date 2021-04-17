شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يواجه بتروجت 29 أبريل فى ربع نهائي كأس مصر.. رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو نادي دجلة، فاكسًا رسميًا من اتحاد الكرة، يخطرهم بموعد مباراة الفريق أمام بتروجت بربع نهائي كأس مصر، بعدما حسم الفريق الدجلاوي التأهل عبر بوابة الاتحاد السكندري، فيما تأهل بتروجت لهذا الدور على حساب النصر.

وأرسل اتحاد الكرة يخطر دجلة بتحديد يوم 29 أبريل الجاري موعدًا للمباراة المرتقبة في دور الثمانية من البطولة.

ورفض الجهاز الفني لدجلة بقيادة التشيلي ماريو سالاس خوض أي وديات بعد الفوز على الاتحاد السكندري في كاس مصر، تجنبًا للإرهاق الذي قد يتعرض له اللاعبين خاصة أن الفترة الزمنية التي تسبق مواجهة المقاولون العرب الخميس المقبل سيستغلها الجهاز في تأهيل اللاعبين نفسيا وفنيا وبدنيا لاستغلال صحوة التأهل لربع نهائي كاس مصر.

تأهل فريق وادى دجلة إلى دور الـ8 من بطولة كأس مصر عقب الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة هدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق محمد هلال لاعب فريق وادى دجلة في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، حيث قام بتسديد الكرة بقوة لتسكن شباك الحارس محمد صبحى حارس مرمى الاتحاد السكندرى.