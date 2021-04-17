شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف نشاط السلة 30 إبريل بسبب مشاركة الزمالك فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق ممثلو أندية الدوري، خلال اجتماعهم بمجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، ظهر اليوم السبت، بالأغلبية، على تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري السوبر لما بعد انتهاء مشاركة الزمالك ببطولة أفريقيا للأندية.

واتفق الحاضرون على خوض مواجهات دور الـ 8 بدوري السوبر ومواجهات نصف نهائي ونهائي كأس مصر المقرر له يوم 29 أبريل الجارى، ثم إيقاف النشاط واستكماله بعد عودة الزمالك من البطولة الافريقية.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة جدول مباريات الدور نصف النهائى من بطولة كأس مصر لكرة السلة رجال، والمقرر إقامته يوم 27 أبريل الجارى بصالة حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، ووفقا للجدول فمن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الزمالك، وسبورتنج مع الاتحاد السكندرى.

وصل فريق سبورتنج للنهائى بعد الفوز على فريق مصر للتأمين بنتيجة 93/88 بعد اللجوء لشوط إضافي خامس، بينما تأهل الاتحاد السكندري بالتغلب على طلائع الجيش بنتيجة 91/67.