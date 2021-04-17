شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح سيتي كلوب بنها.. ووزير الرياضة: نسعي لتطوير استادات مصر بالتوازى مع مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فرع نادي سيتي كلوب بنها افتتاحاً جزئياً، برفقة الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب الرياضة بالقليوبية، وبعض أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وكان في استقبال الوزير خلال افتتاحه كل من سيف الوزيري العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة استادات القابضة والمالكة لمشروع أندية سيتي كلوب، العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات.

قال الدكتور أشرف صبحي، إن جهود الوزارة مستمرة في تطوير البنية الإنشائية التحتية الرياضية بالتوازي مع تطوير مراكز الشباب، وفقاً لرؤية القيادة السياسية، والتي تراعي الأبعاد الاقتصادية لجميع فئات المجتمع، وتحسين الحياة المعيشية فى مختلف المحافظات، وتشجيع الاستثمار فى مجال الرياضة الذى يخدم الأسر المصرية، وذلك من خلال التعاون مع شركة استادات القابضة، مشيراً إلي أن المستفيد من هذا التطوير وتلك البنية هو المواطن المصري، حيث سيتم تقديم خدمات رياضية واجتماعية تناسب جميع المواطنين في محافظات مصر المختلفة تناظر المقدمة لأفضل الأندية الكبري بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.

وأشاد "صبحى" بتجربة شركة استادات القابضة بإنشاء سلسلة أندية City Club بمختلف محافظات مصر، والتي أصبح لها عظيم الأثر في تطوير عدد كبير من الاستادات الرياضية وتحويلها الى احد الروافد الاستثمارية الرياضية الكبرى، مشيراً إلي أن وزارة الرياضة تسعى لتطبيق خطة استثمارية شاملة لتصبح الرياضة إحدى دعائم الدولة الاقتصادية، بالإضافة إلي توسيع قاعدة ممارسى الرياضة، اتساقاً مع رؤية الدولة بتحسين حياة مواطنيها.

وأبدى الوزير إعجابه الشديد بكم الأعمال الهائل الذي يجري تنفيذه داخل فرع سيتي كلوب بمدينة بنها، والذي سيكون صرحا رياضيا عظيما يخدم أهالي مدينة بنها والمدن المجاورة لها.

ومن جانبه أشار المهندس، سيف الوزيري الي أن العمل لا يتوقف ومستمر في جميع فروع أندية سيتي كلوب وسيتم افتتاح الفروع تباعا لتكون متاحة للأعضاء والاستفادة بالخدمات المميزه.

وقال سيف الوزيري، إنه سعيد للغاية بافتتاح نادى سيتى كلوب فى مدينة بنها بمحافظة القليوبية، والتشغيل التجريبى للفرع، واعدا بمزيد من العمل حتي نقدم الصورة علي اكمل وجه، مضيفا: هذا أقل شيء نقدمه لشعب القليوبية، نحن جئنا من أجل خدمة الناس، ونعد الجميع بتقديم أفضل الخدمات".

بينما قال العميد محمد مرجان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات، أنه شاهد اليوم بنادي سيتي كلوب بمدينة بنها، المعنى الحقيقى لمفهوم النادى الاجتماعى والثقافى والرياضى والمجتمعى، بجانب الخدمة المجتمعية بتطوير استاد المحافظة بالاتفاق مع محافظ القليوبية.

وعقب الافتتاح تفقد وزير الرياضة بفرع سيتي كلوب بنها صاله اللياقة البدنية والمبني الاجتماعي وحمام السباحة الترفيهي، مشدداً علي ضرورة الانتهاء من كافة المنشآت داخل فرع بنها علي غرار الفروع الاخري .