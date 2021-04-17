شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن.. نهلة سامح: رقاق وكفتة بطاطس ومحشى ورق عنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره.

واليوم سيكون اللقاء مع نهلة سامح كابتن فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، التى كشفت عن الإفطار التى ستتناوله فى خامس أيام شهر رمضان، مؤكدا أنها ستتناول اليوم "رقاق و كفتة بطاطس و محشى ورق عنب و صينية لحمة ".

وقالت نهلة، أنها دائما ما تفضل محشى ورق العنب والكفتة على مائدة الإفطار.

وتحرص نهلة فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائها وعائلته، مع المحافظة على الإجراءات الإحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما أن نهلة نحرص أيضا على تناول الإفطار فى منزل والدتها بصحبة شقيقتها نجمة الأهلى السابقة شريهان سامح فى الشهر الكريم .