شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون أمام الأهلي إجادة في القمة وتباين مع دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، غداً الأحد، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ودائماً ما تحظى مباريات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أمام النادي الأهلي بندية عالية ومنافسة شرسة سواء أثناء قيادته لوادي دجلة أو فريقه الحالي نادي الزمالك.

مع وادي دجلة

شهدت المباراة الأولى بين وادي دجلة والأهلي في تواجد كارتيرون مفاجئة كبيرة حيث تمكن الأول من تحقيق فوز مثير في الثواني الأخيرة بهدف دون رد بعد خطأ قاتل من الحارس شريف إكرامي.

الأهلي واجه وادي دجلة مجدداً تحت قيادة المدرب الفرنسي، ولكن هذه المرة نجح المارد الأحمر في تجنب المفاجآت وتمكن من الفوز بهدفين مقابل هدف.

مع الزمالك

اتصفت ولاية باتريس كارتيرون الأولى مع الزمالك بالتفوق على الأهلي في المواجهات المباشرة، حيث نجح في حسم لقب السوبر المصري في الإمارات بركلات الترجيح.

المواجهة الثانية كانت ضمن مباريات الجولة ال21 من منافسات الدوري للموسم الماضي، وتمكن كارتيرون من توجيه هزيمة جديدة للمارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل.

وكان من المفترض أن يخوض المدرب الفرنسي مواجهة ثالثة أمام الأهلي ولكنها لم تكتمل بسبب قرار مجلس إدارة الزمالك بالانسحاب وعدم المشاركة.

يذكر أن باتريس كارتيرون من المدربين القلائل الذين سبق لهم قيادة قطبي الكرة المصرية حيث تولى تدريب النادي الأهلي في فترة سابقة وقاده للمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.