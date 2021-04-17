شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني يُعد تقريرًا عن القمة لـ كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجهاز الفني المعاون لباتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إعداد تقرير عن الأهلي قبل مباراة الفريقين مساء غد الأحد في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وطلب المدرب الفرنسي من جهازه المعاون إعداد تقرير فني عن حالة الفريق المنافس في المباريات الأخيرة ونتائجه، بجانب متابعة بعض مبارياته لدراسة طريقة الأداء واللعب، والتركيز على نقاط القوة والضعف.

ويجتمع المدرب الفرنسي بجهازه المعاون مساء اليوم السبت بعد الإفطار على هامش المعسكر للنقاش حول استعدادات الفريق للقمة بشكل عام، ومناقشة خطة الفريق للمباراة.