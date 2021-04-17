شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. جلسة بين كارتيرون ورئيس الجهاز الطبي للاطمئنان علي روقا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق على هامش التدريب الختامي للفريق باستاد القاهرة، استعدادا لمباراة القمة المقبلة أمام الأهلي.

وحرص المدير الفني على الاطمئنان على حالة اللاعبين العائدين من الإصابة وموقف محمد أشرف روقا الذي يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقبلة المقرر لها غدا الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري والذي سيقام باستاد القاهرة الدولي.