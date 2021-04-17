شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك الأخير للقمة.. كارتيرون يتفقد أرضية استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد مبكرا باستاد القاهرة قبل انطلاق التدريب الختامي للاعبين، استعدادا للقاء القمة أمام الأهلي.

وتواجد المدير الفني لتفقد الملعب وتحديد المكان الذي سيجري فيه لاعبو الفريق الإطالات والتدريبات البدنية قبل خوض التدريب، كما تفقد كارتيرون أرضية الملعب فور الوصول لاستاد القاهرة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقبلة المقرر لها غدا الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.