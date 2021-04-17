شكرا لقرائتكم خبر عن علي لطفي أمام الزمالك | أرقام مميزة وإنقاذ لا ينسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح من المؤكد مشاركة الحارس علي لطفي، لاعب الأهلي، أساسياً أمام فريق الزمالك في لقاء القمة مساء غد الأحد، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

الخبر كان بمثابة المفاجأة غير السعيدة لجماهير المارد الأحمر وذلك بسبب افتقاد دور قائد الفريق محمد الشناوي وكذلك التخوف من جاهزية علي لطفي الفنية خلال اللقاء.

وسبق لحارس الأهلي مواجهة نادي الزمالك في 8 مباريات سابقة عندما كان حارسًا لمرمى فريق إنبي.

ونجح الفريق البترولي في تحقيق الفوز في 3 لقاءات، فيما تلقى 3 هزائم، وانتهت مواجهتان بالتعادل، وخرج على لطفي بشباكه نظيفة في 3 مباريات، فيما استقبل مرماه 7 أهداف.

وشهدت المباراة الأخيرة لـ على لطفي أمام الفارس الأبيض تألقا كبيرا وتصديات متميزة كان أبرزها إنقاذ ركلة جزاء قام بتسديدها اللاعب باسم مرسي.

ومن المفترض أن تكون مباراة القمة رقم 121 هي الأولى في تاريخ الحارس المخضرم الذي انتقل للنادي الأهلي في موسم 2018.