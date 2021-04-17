شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من كارتيرون لشيكابالا قبل القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة خاصة مع محمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق على هامش مران اليوم باستاد القاهرة.

وطلب المدرب الفرنسي من قائد الفريق أهمية التركيز في لقاء الغد أمام الأهلي، ومنحه بعض التعليمات الفنية الخاصة، والتشديد على أهمية دوره الفني والقيادي في المباراة.

وأوضح كارتيرون لشيكابالا ضرورة الحديث الدائم مع لاعبي الفريق داخل الملعب ومنحهم التعليمات باستمرار، وأهمية عدم التركيز مع ما يحدث خارج الملعب لتجنب تشتيت الانتباه.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في التاسعة والنصف مساء غد الأحد في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.