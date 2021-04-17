شكرا لقرائتكم خبر عن نورويتش سيتي صعد إلى البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق نورويتش سيتي من العودة مجدداً إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد وصوله إلى 90 نقطة من 41 مباراة لعبها في دوري الدرجة الثانية.

ويتربع على الصدارة بفارق 8 نقاط كاملة عن واتفورد صاحب المركز الثاني بـ82 نقطة مع لعبه مباراة أكثر.

وتأكد صعود نورويتش سيتي رسمياً بعد تعادل سوانزي سيتي مع برينتفورد بهدفين لكلاً منهما في إطار مباريات الجولة ال42، ومن المنتظر أن يخوض الفريق الصاعد حديثاً إلى البريميرليج لقاء بلا أهمية مساء اليوم أمام فريق بورنموث.

ويقود المدرب الألماني دانييل فارك مسيرة عودة الفريق العريق إلى الدوري الأهم عالمياً مجدداً بعدما هبط موسم 2020.