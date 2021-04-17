شكرا لقرائتكم خبر عن الاوليمبية: أبلغنا وزير الرياضة أن اللائحة المالية الموحدة تحتاج للدراسة والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألتقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية صباح اليوم بمقر اللجنة الاولمبية ، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات الرياضية ذات الأولوية والأهتمام المشترك ؛ وكان على رأسها الإستعدادات القائمة للمنتخبات القومية فى الألعاب المختلفة التي تأهلت لخوض منافسات دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2021 ، وكذلك موقف الألعاب التى تخوض مصر منافاستها الختامية للتأهل للدورة الأولمبية.

كما تناول اللقاء اللائحة المالية الموحدة للهيئات الرياضية ووجهة نظر اللجنة الاولمبية المصرية والاتحادات الرياضية المختلفة بشأنها فى الاطار الذى يحقق الصالح العام للرياضة المصرية وفق الدستور والقانون المصري ، مع التنويه علي مزيد من الدراسة والمشاورة بشأنها .

ثم أنتقل اللقاء لبحث اجراءات تنظيم بطولة العالم للخماسى الحديث ، حيث أستعرض شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث وسكرتير عام اللجنة الاولمبية المصرية ما تم فى هذا الملف ليخرج هذا الحدث بالصورة المتميزة اللائقة بمصر ، وتناول الحديث بالتقييم الإيجابيات المتعددة التى تحققت فى بطولة العالم للسلاح التى أنتهت الاسبوع الماضى بالقاهرة.

وفي الختام تم تبادل وجهات النظر بين وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية فى السبل الكفيلة بدفع وتعظيم الجهود نحو إستضافة مصر للبطولات والفاعليات الدولية وفق الضوابط والاجراءات التى يتم مراعاتها فى مثل هذه الأحداث .