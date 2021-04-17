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نيوكاسل يفوز على وست هام بثلاثية

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق نيوكاسل من تحقيق فوز مثير على ضيفه وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار مباريات الجولة ال32 من بطولة الممتاز.

تقدم أصحاب الأرض في النتيجة في الدقيقة 36 بعد أن أحرز عيسى ديوب هدف بالخطأ في مرماه، وعزز كاسيو دي ليرا التقد بهدف ثان في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 73 تمكن الضيوف من تذليل الفارق بهدف عن طريق عيسى ديوب، وسرعان ما جاء هدف التعادل في الدقيقة 82 عن طريق اللاعب لينجارد.

وضغط نيوكاسل هجومياً من جديد واستغل عامل الزيادة العديدة بسبب طرد داوسون، لاعب وسط هام، ليأتي الهدف الثالث في الدقيقة 82 بأقدام اللاعب جوزيف ويلوك.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد نيوكاسل إلى النقطة رقم 35 محتلاً بها المركز الخامس عشر فيما توقف رصيد وست هام عند 55 نقطة في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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