شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يعلن إصابة نجمه قبل مواجهة خيتافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا رسميًا للإعلان عن إصابة ظهيره الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي، قبل مواجهة خيتافي، المقرر لها غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدوري الإسباني الممتاز.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: «بعد الفحوصات التي أجريت على اللاعب فيرلاند ميندي اليوم من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيصه بحمل زائد في العضلة النعلية بساقه اليسرى»

ولم يكشف ريال مدريد عن مدة الغياب الرسمية لفيرلاند ميندي، لكن من المؤكد أن يغيب الظهير الأيسر الفرنسي عن مباراة الغد ضد خيتافي في الليجا.

وانضم فيرلاند ميندي لقائمة مصابي ريال مدريد التي تشمل سيرجيو راموس ورافائيل فاران، وسيكون زين الدين زيدان في مأزق دفاعي ضد خيتافي بتواجد إيدير ميليتاو ومارسيلو وأودريوزولا وفيكتور تشوست.