شكرا لقرائتكم خبر عن دوناروما يطلب 12 مليون يورو للتجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع كالتشيو الإيطالي أن دوناروما، حارس مرمى فريق ميلان، وضع شرطاً تعجيزياً أمام إدارة ناديه من أجل التوقيع على عقود التجديد.

حيث يشترط الحارس الشاب الحصول على راتب سنوي قدره 12 مليون يورو، وذلك في بداية التفاوض حول تجديد العقد الذي سينتهي خلال الصيف المقبل.

وفي حالة الموافقة على المقابل المادي سيصبح دوناروما الأعلى راتب من بين حراس المرمى في العالم متفوقاً على الإسباني دي خيا الذي يتقاضى 11 مليون يورو سنوياً.