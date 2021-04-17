شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية وزير الرياضة.. هل يحسم النصر دوري السلة ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - برعاية وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تقام اليوم (السبت) المباراة النهائية للدوري الممتاز لكرة السلة، التي تجمع فريقي الوحدة والنصر عند الساعة 10 مساء برعاية أكاديمية مهد على صالة وزارة الرياضة بالرياض، وذلك بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأمير فهد بن جلوي بن مساعد بن عبدالعزيز، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان بن يوسف طاشكندي.

فوز النصر يتوجه بلقب البطولة بعد أن حسم اللقاء الأول لصالحه، بينما فوز الوحدة يؤجل الحسم إلى يوم غد (الأحد) في لقاء فاصل لتحديد بطل الدوري وذلك على الصالة نفسها عند الساعة 10 مساء.

يذكر أن هناك 6 فرق شاركت في نهائيات بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة (البلاي أوف)، وجاء ترتيب بقية الفرق المشاركة في البطولة كالتالي:

الهلال (الثالث)، الفتح (الرابع)، أحد (الخامس)، والاتحاد (السادس).