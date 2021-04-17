شكرا لقرائتكم خبر عن الهولندي فرستابن الأسرع في آخر التجارب الحرة بحلبة إيمولا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - رويترز

عوض الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول تعثره في جولتي التجارب الحرة الأوليين في سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى للسيارات يوم الجمعة، وتفوق على الجميع في الجولة الثالثة والأخيرة لثاني سباقات الموسم الحالي في حلبة إيمولا الإيطالية السبت.

وسجل فرستابن (23 عاماً) دقيقة واحدة و14.958 ثانية، متفوقاً بفارق يقارب النصف ثانية على ملاحقه المباشر البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين.

واحتل البريطاني الشهير لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات، المركز الثالث بفارق 0.557 ثانية، في حين احتل المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول المركز الرابع، وكان هاميلتون فاز بالسباق في العام الماضي.

وسجل شارل لوكلير سائق فيراري القادم من موناكو خامس أسرع زمن في الجولة، وفي جولتي الجمعة، احتل الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس وزميله هاميلتون المركزين الأول والثاني على الترتيب، لكن بوتاس احتل المركز الثامن السبت في أجواء باردة وصافية.

وخرجت الأعلام الحمراء خلال الجولة بعد خروج سيارة الكندي نيكولاس لطيفي سائق وليامز عن المضمار واصطدامها بالحواجز، بينما عاد السائق إلى مقر فريقه بعد ذلك.

وقرر منظمو السباق تقديم موعد الجولة وكذلك التجارب التأهيلية الرسمية تجنباً لوجود سيارات على الحلبة أثناء جنازة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.