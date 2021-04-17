شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال نادال عن خروجه المفاجئ من مونت كارلو؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مونت كارلو - رويترز

قال رفائيل نادال إنه أضاع فرصة للتتويج بلقب في بداية موسم بطولات الملاعب الرملية للتنس عقب خسارته 6-2 و4-6 و6-2 من الروسي أندريه روبليف في دور الثمانية ببطولة مونت كارلو للأساتذة يوم الجمعة.

وخاض نادال أول بطولة منذ الخسارة أمام ستيفانوس تيتيباس في دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة، وعانى اللاعب الحاصل على 20 لقباً بالبطولات الأربع الكبرى، ليتعرض للخسارة السادسة فقط في البطولة التي توج بلقبها 11 مرة.

وأبلغ اللاعب الإسباني الصحفيين: "إنها بطولة مهمة في مسيرتي وأشعر بالحزن دائماً عند الخسارة هنا، لأنها مهمة لي، وأهدرت فرصة بدء موسم بطولات الملاعب الرملية بطريقة مناسبة".

وأضاف: "لكن هذا ليس وقت الشكوى، والأمر الوحيد الذي يمكنني فعله هو الذهاب إلى برشلونة ومواصلة التدريب، ومحاولة ضبط الأوضاع ومعالجة الأخطاء الكثيرة. أشياء قليلة يمكن أن تحدث اختلافات كبيرة في نتيجة اليوم".

من جهته قال روبليف، إن فوزه الأول على نادال من أفضل الانتصارات في مسيرته، لكنه يدرك أن منافسه لم يكن في مستواه المعهود.

وتابع: "إذا تحدثنا عن (رافا) فهو أفضل لاعب على الملاعب الرملية في التاريخ، وهذا واحد من أفضل انتصاراتي. لكن من جهة أخرى بالتأكيد لم يلعب بمستواه الجيد المعروف، وعندما يكون في حالته، فمن الصعب اللعب أمامه وتوقع الفوز".