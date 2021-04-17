شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يوجه رسالةً إلى سترلينج بعد تراجع مستواه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانشستر - رويترز

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه يثق في رحيم سترلينج، لكن مهاجم انجلترا يجب أن يستعيد قمة مستواه ليلعب مباريات أكثر بانتظام مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز سترلينج 13 هدفاً في 41 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، وسط تغييرات جوارديولا للتشكيلة للتأقلم مع الجدول المتكدس، بينما أحرز 30 هدفاً في 51 مباراة بموسم 2019-2020.

وقال اللاعب البالغ عمره 26 عاماً، إنه لا يزال يستمتع باللعب في موسم "غريب"، حيث يشارك جابرييل جيسوس وفيل فودن ورياض محرز بشكل محدود.

وأبلغ جوارديولا الصحفيين قبل مواجهة تشيلسي في قبل نهائي كأس الاتحاد الانجليزي السبت، أن "الثقة في رحيم ثابتة، والسبب الوحيد في أنه يشارك لوقت أقل هو أن جابرييل أو فيل أو رياض في قمة مستواهم".

وأضاف: "لا يمكنني أن أعطي لاعبين الثقة، إذ يجب أن يكتسبوها بأنفسهم، وبالنسبة لي، فإن منح الثقة يكون عبر اختيارهم في التشكيلة".

ورغم تراجع مستواه، يتأهب سترلينج للتتويج بلقب جديد مع سيتي، إذ يتمسك بالمنافسة على أربعة ألقاب، وقال جوارديولا إن المهاجم لا يزال عنصراً مؤثراً. لعب رحيم دوراً بارزاً في عدد الألقاب والأرقام القياسية التي حققناها في هذه السنوات".