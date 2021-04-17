شكرا لقرائتكم خبر عن فيلادلفيا يعبر كليبرز بصعوبة في دوري السلة الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيلادلفيا - رويترز

سجل جويل إمبيد 36 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة ليساعد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في الفوز 106-103 على لوس أنجليس كليبرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف فرقان كوركماز 18 نقطة ليساهم في الانتصار الرابع على التوالي لفيلادلفيا، كما سجل بن سيمونز 12 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة، وقدم ست تمريرات حاسمة.

ومن كليبرز أحرز بول جورج 37 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة، وقدم ست تمريرات حاسمة ليسجل أكثر من 30 نقطة للمباراة الخامسة على التوالي.

وسجل باتريك باترسون 18 نقطة بعد نزوله بديلاً، لكن توقفت سلسلة فريقه لوس أنجليس بعد سبعة انتصارات متتالية.