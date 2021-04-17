شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة تحديد بطل دورى محترفى اليد بين الأهلى والزمالك بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن إقامة المباراة الفاصلة بين الأهلى والزمالك لتحديد بطل دورى المحترفين لكرة اليد بعد غد الاثنين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بدون جمهور.

ويسمح اتحاد اليد بحضور مجلس إدارة كلا الناديين كإجراء أمنى واحترازى للحماية من فيروس كورونا. وتعادل فريقا الأهلى والزمالك بنتيجة 28/28 فى نهائى دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 فى المواجهة التى جمعتهما على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، أمس الجمعة ليتم اللجوء إلى مباراة فاصلة الاثنين المقبل لتحديد البطل.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 16/13 لصالح الزمالك، واستطاع فريقا الأهلى والزمالك أن يكونا ندا قويا لبعضهما فى مسابقة هذا الموسم حتى النفس الأخير، خاصة فى ظل تعادلها فى النقاط.

كما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021 يومى 23 و24 أبريل الجارى.

ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن يقام فى اليوم التالى مباراتى تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.