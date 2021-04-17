شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفي يتسلّح بـ11 "كلين شيت" للتألق مع الأهلي فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مسئولو النادي الأهلي الأمر بشأن مشاركة محمد الشناوى حارس مرمى الفريق فى مباراة الزمالك غداً، الأحد، بالدورى بتأكيد إيجابية مسحة الحارس وعدم تعافيه من فيروس كورونا.

وبعد تأكد غياب الشناوي عن مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد، الأحد، فى الدوري المصري بات على لطفي هو الحارس الأساسي للفريق، ويمتلك على لطفي مشاركات قليلة مع الأهلي طوال الفترة الماضية لاعتماد الجهاز الفني على محمد الشناوى.

وشارك علي لطفي مع الأهلي فى 14 مباراة منذ انضمامه للأحمر فى يناير 2018، وخرج بشباكه نظيفة فى 11 مباراة، واستقبلت شباكه 8 أهداف فى 3 مباريات.

وتلقي الأهلي هزيمتين في وجود علي لطفي، الأولى كانت أمام الاتحاد السكندري فى موسم 2018، حيث خسر الأحمر حينها بأربعة أهداف مقابل ثلاثة للفريق الأحمر، والثانية كانت أمام فيتا كلوب فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا موسم 2019.

فيما تعادل الأهلي مع بيراميدز سلبياً موسم 2020، في وجود علي لطفي حارساً لمرمى الأهلي.

ورغم الفارق الكبير بين الشناوي ولطفي إلا أن الأخير يتسلّح بالعزيمة والإصرار من أجل تأكيد جدارته بالدفاع عن عرين الأهلي فى القمة المصرية، خاصة أنه خرج بشباكه نظيفة في 11 مباراة سابقة مع الفريق.