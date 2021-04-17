شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الزمالك: لو الأهلي طلب شراء زيزو سنناقش العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس لجنة الزمالك، أن استقالة إبراهيم عبد الله من لجنة القلعة البيضاء مرفوضة، وأن مفاوضات تمديد تعاقد أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى اقتربت من النجاح، مؤكداً أنه سيناقش عرض الأهلى لضم زيزو لو حدث.

وقال المستشار هشام إبراهيم فى مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى، "صعب نقبل استقالة إبراهيم عبد الله من لجنة الزمالك، لأنه صاحب دور مهم فى القلعة البيضاء، وبالتالى لا يمكن الاستغناء عن خدماته بأى شكل".

وأضاف هشام إبراهيم، "فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى مستمران مع الزمالك وهناك رغبة فى تمديد عقودهما واللاعبان يرحبان بالاستمرار مع النادى، وحينما تتوافر الأموال سنعلن على الفور تمديد تعاقد ساسى وبن شرقى".

وعن أحمد السيد زيزو قال نائب الزمالك، "لا نشغل بالنا بالصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، نحن فى عمل مؤسسى وهناك أسس للتعامل مع اللاعبين".

وعن تعليقه حال وصول عرض رسمى من الأهلى للتعاقد مع زيزو قال هشام إبراهيم، "ليس لدينا مانع فى مناقشة أى عرض، شرط وصوله بصفة رسمية وفقاً لقواعد العمل المؤسسى الذى ندير به نادى الزمالك".

وعن شكوى الزمالك لدى الكاف بشأن دورى الأبطال قال نائب الزمالك، "النادى لم يخرج بفعل فاعل من دورى الأبطال، أنا كرجل قاضى لا أدين أحدا إلا بدليل، قدمنا شكوى للجهات المختصة حتى يتم التحقيق فيها، ونأمل أن يكون هناك فصل قريباً فى هذه الشكوى".

وعن القمة قال هشام إبراهيم، "قمة وعيد للكرة المصرية، لاعبونا رجال وعندهم إصرار وعزيمة لتحقيق الفوز للبقاء فى صدارة الدوري، بإذن الله مباراة فيها روح رياضية عالية بين الناديين".