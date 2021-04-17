شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يفرض السرية على تدريب الزمالك الأخير قبل القمة ..ويعاين الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حالة من السرية على تدريب الفريق الختامى الذى يقام حاليًا باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى.

وحرص كارتيرون على فرض السرية على تدريب الزمالك الأخير قبل القمة 121، خاصة أن المدير الفنى سيطبق الخطة التى سيعتمد عليها فى مواجهة الأهلى، ويرغب فى عدم كشف أى ملامح منها للمنافس.

وفضل الفرنسى باتريس نقل تدريب الزمالك الأخير من ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة إلى استاد القاهرة، ويقام فى الثالثة والنصف عصر اليوم، ثم يدخل بعدها الفريق فى معسكر مغلق.

وحرص المدير الفنى على التواجد مبكرا باستاد القاهرة قبل انطلاق التدريب لتفقد الملعب وتحديد المكان الذى سيجرى فيه لاعبو الفريق الإطالات والتدريبات البدنية، كما تفقد كارتيرون أرضية الملعب فور الوصول لاستاد القاهرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

وكان الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى بالزمالك، أعلن سلبية اختبار رابيد تيست الخاص بالكشف عن فيروس كورونا قبل مباراة الأهلي، وأكد طبيب الزمالك أن النتيجة جاءت سلبية لكل لاعبى الفريق وعناصر الجهاز الفنى والإدارى قبل المباراة المرتقبة.