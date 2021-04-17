شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يؤجل البت فى عرضى الزمالك وبيراميدز.. ويترقب موقف الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو جمال، مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش، أنه طلب من وكيل أعماله تأجيل مفاوضات الزمالك وبيراميدز انتظاراً لقرار النادى الأهلى. وقال "الغزال" فى مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى، "الطلائع وقف جانبى، حتى استعدت جزءا كبيرا من مستواى وظهرت بشكل متميز هذا الموسم مع الفريق بفضل دعم عبد الحميد بسيونى".

وأضاف عمرو جمال، "محدش كلمنى من الأهلى للعودة حتى الآن، أعلم أن الأمور يتم حسمها فى نهاية الموسم بالقلعة الحمراء، وموسيمانى بعد مباراة الطلائع طالبنى بالاستمرار على مستواى إذن هو شايفنى ومتابعنى".

وتابع نجم الأهلى المعار للطلائع، "بعض المسئولين فى الزمالك وبيراميدز تحدثوا مع وكيل أعمالى وقولتلهم هانتظر رأى الأهلى فى نهاية الموسم وبعدها سأحدد الخطوة المقبلة، بناءً على قرار النادى الذى ارتبط بعقد معه يمتد موسماً أخر بعد نهاية اعارتى للطلائع".

وعن القمة قال عمرو جمال، "مباراة صعبة خارج التوقعات، الأهلى عنده غيابات كثيرة ولكن الفريق الأحمر يستطيع تعويض هذه الغيابات، وأتوقع تتويج الأهلى بالدوري".

وعن شهر رمضان قال عمرو جمال، "بحافظ على أكلى خلال شهر رمضان، وهفطر انهارده صينية بطاطس باللحمة".