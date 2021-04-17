7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 17 أبريل 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها بيراميدز يعرض على كوبر تدريب الفريق خلفا لـ أروابارينا.. والمدرب يرحب، اتحاد الكرة يحدد 50 فردا لحضور مباراة الزمالك والأهلي غداً .

اتحاد الكرة يحدد 50 فردا لحضور مباراة الزمالك والأهلي غداً

قرر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة حضور 50 فردا فى مباراة القمة 121 بين الزمالك والأهلي من مجلس إدارة الناديين، المقرر إقامتها فى التاسعة والنصف مساء غد الأحد على استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يعرض على كوبر تدريب الفريق خلفا لـ أروابارينا.. والمدرب يرحب

تواصل مسئولو نادى بيراميدز مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، لتولى مهمة قيادة الفريق فى الفترة المقبلة، وخلافة مواطنه رودلفو أروابارينا الذى أصبح على بعد خطوة من الرحيل بسبب سوء النتائج والأداء.

سيف الجزيرى الأقرب لقيادة هجوم الزمالك أمام الأهلى فى القمة 121

أصبح التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الأقرب للمشاركة أساسيًا فى مباراة القمة 121 أمام الأهلى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، عن سلبية اختبار رابيد تيست الخاص بالكشف عن فيروس كورونا قبل مباراة الأهلي المقرر لها مساء الأحد في مسابقة الدوري الممتاز.

يترقب جمهور الأهلي خلال الساعات _ وربما الدقائق_ المقبلة مصير محمد الشناوى حارس مرمى الفريق من المشاركة فى مباراة الزمالك غداً، الأحد، فى الدوري المصرى بعد إصابته بفيروس كورونا قبل أيام.

ظهرت نتيجة مسحة كورونا الخاصة بالحكم الدولي محمود البنا، المرشح الأقوي لإدارة قمة الزمالك والأهلي، وجاءت سلبية، قبل المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.