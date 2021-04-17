شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلي قبل مباراة الزمالك في القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق النادي الأهلي الكثير من الغيابات في مباراة الزمالك المقرر لها مساء غداً ، الأحد، في الدوري الممتاز وهو ما أصاب الجهاز الفني للقلعة الحمراء بصدمة قاسية خاصة أن هذه الغيابات من العناصر الأساسية والهامة في الفريق.

في التقرير التالي، نلقي الضوء عن غيابات الأهلي في قمة الكرة المصرية غداً وإلى التفاصيل:

س: من هم أخر لاعبي الأهلي المصابين الذين لن يلحقوا بمباراة الزمالك؟

ج: ياسر إبراهيم ، محمد هاني وجونيور أجاي فقد انضم هذا الثلاثي لقائمة قديمة وطويلة من الإصابات في الأهلي لن تشارك في مباراة القمة.

س: ماذا عن المصابين القدامى في الفريق؟

ج: قائمة المصابين القدامى في الأهلي ، تضم كلاً من حمدي فتحي ومحمود وحيد وعلى معلول فيما يعاني كريم نيدفيد من إصابة تعود إلى عامين بالتمام والكمال حيث أصيب في الركبة في أبريل 2019.

س: ماذا عن موقف المصابين المُعلق من القمة؟

ج: وليد سليمان .. اشتكى من آلام في العضلة الخلفية خلال لقاء النصر الأربعاء الماضي بكأس مصر ولم يتحدد موقفه من المشاركة في مباراة القمة.

س: وما هي أخر تطورات إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

ج: الشناوي أجرى عدة مسحات وجاءت نتيجتها إيجابية وأجرة مسحة أخيرة مساء أمس، وجاءت نتيجتها "إيجابية" ليتأكد غيابه عن اللقاء المرتقب في قمة الكرة المصرية.

س: كيف علّق الجهاز الفني للأهلي على هذه الغيابات الكثيرة؟

ج: أبدى موسيماني حزنه الشديد من هذه الغيابات وشدد على أنها مؤثرة لكنه عاد ليؤكد على أن هذا الأمر جزء من كرة القدم ولا يمكن الاعتراض عليه، وأوضح أنه لديه البديل القادر على تعوض هذه الغيابات في الأهلي.