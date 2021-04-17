شكرا لقرائتكم خبر عن الكعب العالي سر عودة جنش لتشكيل الزمالك أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على عودة محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمي الفريق للتشكيلة الأساسية خلال مباراة القمة 121 أمام الغريم التقليدي الأهلي والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وغاب جنش عن تشكيلة الزمالك في المباراة الأخيرة أمام حرس الحدود بكأس مصر، حيث تولي محمد أبو جبل حراسة العرين الأبيض في المباراة التي انتهت بفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة 3-1.

وتوقع البعض استمرار أبو جبل في تشكيلة الزمالك أمام الأهلي، لكن الساعات الأخيرة، كشفت استقرار المدرب الفرنسي على عودة جنش لحراسة العرين الأبيض من جديدة في مباراة القمة وتواجد أبو جبل على مقاعد البدلاء.

وتحدث كارتيرون مع أوليفيرا مدرب حراس الزمالك، بخصوص مباراة القمة، مؤكدا رغبته في تواجد جنش في التشكيل، نظرا لتألقه في المباريات الأخيرة، بخلاف أن كعبه عالي على النادي الأهلي والزمالك يحقق نتائج إيجابية أمام غريمة التقليدي في وجوده.

القمة 121 سيكون لها أهمية خاصة لأنها ستحسم بشكل كبير شكل المنافسة على لقب الدورى للموسم الحالي، لاسيما أن فوز الأحمر يجعله يبتعد بالصدارة حال الفوز فى كل مؤجلاته، بينما فوز الزمالك يجعله يضمن البقاء على القمة حتى ولو فاز الأحمر بكل مؤجلاته.

الزمالك يحتل فى الوقت الحالي، صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 33 نقطة جمعها من خوض 14 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع فى الجدول، برصيد 27 نقطة بعد خوض 11 مباراة.

وأكد كارتيرون للاعبى الزمالك أن الفوز على الأهلى سيجعل الكفة متساوية فى حال فوز الأحمر بكافة مبارياته المؤجلة، ويمنح الأبيض فرصة توسيع الفارق من خلال مواصلة الانتصارات وانتظار سقوط المنافس.