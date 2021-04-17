شكرا لقرائتكم خبر عن هدف +90.. محمد بركات يحرم الزمالك من فوز شرفى على الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأهداف تنتزع الآهات من الجماهير، سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، والتى ينتظرها الجمهور طوال الـ90 دقيقة ليفرح بفوز فريقه أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور المقبل، أيا كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف +90 وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

هدف اليوم أحرزه محمد بركات فى الوقت القاتل بشباك نادى الزمالك وحرمانه من فوز شرفى على الأهلى فى الدورى موسم 2009 /2010 بعدما حسم المارد الأحمر اللقب لصالحه.

واجه الأهلى غريمه التقليدى الزمالك فى يناير عام 2010، ضمن منافسات الدورى الممتاز، وكان الزمالك متقدما على الأهلى بثلاثة أهداف لهدفين وفى طريقه لحسم المباراة بعدما وصلت لمراحلها الأخيرة واللعب فى الوقت بدل الضائع، إلا أن محمد بركات استغل خطأ من أحمد غانم وصعق الفريق الأبيض بهدف قاتل ليمنح الأهلى تعادلًا ثمينًا.

بهذا التعادل حافظ محمد بركات على رقمه الفريد الخاص بعدم تعرضه لأى هزيمة فى مباريات القمة أمام الزمالك أثناء ارتدائه قميص الأحمر.