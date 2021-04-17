ريال مدريد يدخل مباراة خيتافي في الدوري الاسباني بـ16 لاعب فقط!

كشف زين الدين زيدان قائمة ريال مدريد المستدعاة لمباراة خيتافي في الدوري الاسباني، لحساب الجولة 33، والتي ضمت 16 لاعب فقط، من ضمنهم 3 حراس مرمى.

وسيغيب خط دفاع ريال مدريد الأساسي بالكامل عن مواجهة خيتافي، حيث يعاني قائد الفريق سيرخيو راموس من إصابة مؤخرًا كما هو الحال بالنسبة إلى رافائيل فاران، وداني كارفاخال، وانضم إليهم مؤخرًا فيرلاند ميندي.

ويعاني فيرلاند ميندي من حمل زائد في العضلة النعلية بساقه اليسرى، ونشر ريال مدريد بيان أكد فيه غياب الظهير الأيسر الفرنسي عن مباراة خيتافي.

وبحسب الصحفي الشهير، والمقرب من ريال مدريد “خوسيه لويس سانشيز”، فإن فترة غياب فيرلاند ميندي قد تمتد لأسبوعين.

كما غاب لاعب خط الوسط كارلوس كاسيميرو عن قائمة ريال مدريد بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، كما هو الحال بالنسبة للمدافع ناتشو فيرنانديز الذي يغيب هو الآخر لطراقم البطاقات الصفراء.

وتواصل غياب إيدين هازارد عن قائمة ريال مدريد رغم تعافيه من الإصابة، وعلى ما يبدو أن زيدان لا يرغب في المغامرة بالنجم البلجيكي في الوقت الراهن، رغم إحتياج الفريق لخدماته.

وسيفتقد ريال مدريد خدمات لوكاس فاسكيز ايضًا، وبحسب الموقع الرسمي للفريق فإن الجناح الإسباني يواصل التعافي من الإصابة التي تعرض لها أمام برشلونة.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة خيتافي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، وألتوبي

الدفاع: مارسيلو، ألفارو أورديوزولا، إيدير ميليتاو، وفيكتور شيست

الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، إيسكو

الهجوم: كريم بنزيمة، ماركو أسينسيو، رودريجو جوس، فينيسيوس جونيور، وماريانو دياز

وكشفت صحيفة ماركا، أن زيدان يفكر بمنح بنزيمة قسط من الراحة أمام خيتافي، وقد يكون على دكة البدلاء، بسبب معاناته من انزعاجات على مستوى الكاحل، خصوصًا بعد تدخل ميلنر عليه في مباراة ليفربول.

وأضافت الصحيفة أن كل من كروس، مودريتش، وفالفيردي يعانون ايضًا من انزعاجات بدنية طفيفة.